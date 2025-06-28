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لبنان
كشف سراً عن نصرالله.. قاسم: قادرون على هزيمة إسرائيل!
Lebanon 24
28-06-2025
|
14:25
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قال
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ
نعيم قاسم
إنَّ "حزب الله قادر على مواجهة
إسرائيل
وهزيمتها"، وأضاف: "هل تتصوروا أن نظل ساكتين الى أبد الآبدين؟ هذا غير صحيح فنحن جماعة هيهات منا الذلة ولقد جربتمونا".
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كذلك، أشار
قاسم
إلى أن "
العدوان
الإسرائيلي
على أي مواطن لبناني مرفوض"، داعياً "الدولة للضغط والقيام بواجبها".
كلام قاسم جاء في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد
الشهداء
- الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ قال: "أطلقنا شعار إنا على
العهد
على مسار سيدنا رضوان الله تعالى عليه والشهداء لنستمر ونبقى ونكون من بعدهم نعمل كما عملوا ونعيش حياة العزة.. إن استمرار الحزب هو بحد ذاته انتصار.. كذلك، فإن استمرار شعار إنّا على العهد هو بمثابة انتصار أيضاً".
وتابع: "الشباب الذين كانوا يقاتلون على الحافة الأمامية في معركة أولي البأس لو تعرفوا كم كان عددهم مقابل 75 ألفاً ومعهم كل الإمكانات، لكن الله نصرهم وسددهم لأنهم أعدّوا العدة".
وتابع: "ما قيمة الإنسان إذا لم يقف مع الحق؟ الوقفة مع الحق ليست مختصة بالشباب والرجال فقط بل أيضاً النساء والأطفال وكلّهم يجب أن يكونوا كذلك.. السؤال المركزي هو أنك تقاتل من أجل الحق أو لا، أنك تقبل أن تكون ذليلًا أو لا؟".
وأكمل: "سيد
شهداء
الأمة
السيد حسن نصر الله
كان دائماً خلال بعض الجلسات وخاصة عندما تقترب عاشوراء يتحدث عن شعار ما تركتك يا حسين، وكنت أشعر أنه عاش مع هذا الشعار".
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