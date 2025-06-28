كشف سراً عن نصرالله.. قاسم: قادرون على هزيمة إسرائيل!

قال لـ" " الشيخ إنَّ "حزب الله قادر على مواجهة وهزيمتها"، وأضاف: "هل تتصوروا أن نظل ساكتين الى أبد الآبدين؟ هذا غير صحيح فنحن جماعة هيهات منا الذلة ولقد جربتمونا".

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العدوان على أي مواطن لبناني مرفوض"، داعياً "الدولة للضغط والقيام بواجبها". كذلك، أشار إلى أن "

كلام قاسم جاء في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد - الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ قال: "أطلقنا شعار إنا على على مسار سيدنا رضوان الله تعالى عليه والشهداء لنستمر ونبقى ونكون من بعدهم نعمل كما عملوا ونعيش حياة العزة.. إن استمرار الحزب هو بحد ذاته انتصار.. كذلك، فإن استمرار شعار إنّا على العهد هو بمثابة انتصار أيضاً".

وتابع: "الشباب الذين كانوا يقاتلون على الحافة الأمامية في معركة أولي البأس لو تعرفوا كم كان عددهم مقابل 75 ألفاً ومعهم كل الإمكانات، لكن الله نصرهم وسددهم لأنهم أعدّوا العدة".

وتابع: "ما قيمة الإنسان إذا لم يقف مع الحق؟ الوقفة مع الحق ليست مختصة بالشباب والرجال فقط بل أيضاً النساء والأطفال وكلّهم يجب أن يكونوا كذلك.. السؤال المركزي هو أنك تقاتل من أجل الحق أو لا، أنك تقبل أن تكون ذليلًا أو لا؟".

وأكمل: "سيد الأمة كان دائماً خلال بعض الجلسات وخاصة عندما تقترب عاشوراء يتحدث عن شعار ما تركتك يا حسين، وكنت أشعر أنه عاش مع هذا الشعار".