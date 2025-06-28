فيديو لنائب "يدبك".. الأموال "تُرشّ" عليه!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر النائب خلال تأديته "الدبكة" في إحدى المناسبات الإجتماعية.

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وظهر البعريني على رأس "حلقة الدبكة"، فيما قام أحد الشبان برمي الأموال عليه.