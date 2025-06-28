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لبنان

بعد الاشتباكات.. عمليات دهم للجيش في حورتعلا

Lebanon 24
28-06-2025 | 14:03
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نفذت قوة من الجيش، مساء اليوم السبت، عمليات دهم في منطقة حورتعلا شرق بعلبك، بحثاً عن مطلوبين من آل المصري.
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وتأتي هذه المداهمات على خلفية الاشتباكات التي شهدتها البلدة مساء اليوم وأسفرت عن سقوط جريحين.
 
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