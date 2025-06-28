بعد الاشتباكات.. عمليات دهم للجيش في حورتعلا

نفذت قوة من الجيش، مساء اليوم السبت، عمليات دهم في منطقة حورتعلا شرق ، بحثاً عن مطلوبين من آل المصري.

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وتأتي هذه المداهمات على خلفية الاشتباكات التي شهدتها البلدة مساء اليوم وأسفرت عن سقوط جريحين.