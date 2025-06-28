قرب الحدود.. "قذيفة إسرائيلية" تستهدف منزلاً في ميس الجبل

أطلق العدو ، مساء اليوم السبت، قذيفة مدفعية على سطح أحد المنازل المأهولة في بلدة الحدودية وتحديداً في محلة كروم المراح.

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وذكرت مصادر ميدانية أن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات، فيما المنزل يعود إلى المواطن حسان عمار.

وعلى الأثر، عملت فرقة من الدفاع المدني على إجلاء المواطن وعائلته من المنزل.