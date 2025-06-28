بعد إخبار ضدّه.. مُدعي عام التمييز يُحقق مع "وزير سابق"

أفادت "الوكالة "، اليوم السبت، بأنّ التمييزي القاضي استمع على مدى ساعتين، إلى افادة السابق بصفة شاهد، حول الإخبار المقدم ضده وضد موظفين في الوزارة ومستشارين بشبهة قبض رشى مالية وابتزاز معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل.

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