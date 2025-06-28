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لبنان

بعد إخبار ضدّه.. مُدعي عام التمييز يُحقق مع "وزير سابق"

Lebanon 24
28-06-2025 | 15:08
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، اليوم السبت، بأنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استمع على مدى ساعتين، إلى افادة وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان بصفة شاهد، حول الإخبار المقدم ضده وضد موظفين في الوزارة ومستشارين بشبهة قبض رشى مالية وابتزاز معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل.
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