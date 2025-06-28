إنجاز جديد.. لبنانية تتصدر "عالم الترجمة"!

تمكنت ابنة الدكتورة وديان ابنة بلدة ، وبعد اصدارها اول كتاب لها باللغة ، من تصدر عالم الترجمة في العالم العربي من خلال تنفيذها لبرنامج TransWhiper للترجمة الفورية وهو البرنامج الاول والوحيد في العالم العربي الذي يعمل بخاصية الاونلاين والاوفلاين وبنتيجة متميزة تفوق 90% من الترجمة الصحيحة.

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وتميز هذا البرنامج بأنه الوحيد في العالم الذي يعمل من دون استخدام كما انه غير مربوط بأي خوادم ذاكرة خارج .

يذكر أن الدكتورة مترجمة قانونية محلّفة، كما أنها تولت رئاسة إتحاد المترجمين الدوليين منذ عام 2020 حتى اليوم، وقد تم اختيارها من بين أفضل عشر مترجمين في العالم العربي.