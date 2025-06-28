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لبنان

إنجاز جديد.. لبنانية تتصدر "عالم الترجمة"!

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:45
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تمكنت ابنة البقاع الدكتورة وديان أحمد مرتضى ابنة بلدة تمنين التحتا، وبعد اصدارها اول كتاب لها باللغة الفرنسية، من تصدر عالم الترجمة في العالم العربي من خلال تنفيذها لبرنامج TransWhiper للترجمة الفورية وهو البرنامج الاول والوحيد في العالم العربي الذي يعمل بخاصية الاونلاين والاوفلاين وبنتيجة متميزة تفوق 90% من الترجمة الصحيحة.
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وتميز هذا البرنامج بأنه الوحيد في العالم الذي يعمل من دون استخدام الانترنت كما انه غير مربوط بأي خوادم ذاكرة خارج لبنان
 
 
يذكر أن الدكتورة مرتضى مترجمة قانونية محلّفة، كما أنها تولت رئاسة إتحاد المترجمين الدوليين منذ عام 2020 حتى اليوم، وقد تم اختيارها من بين أفضل عشر مترجمين في العالم العربي. 
 
 
 
 
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