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لبنان

"ضابط في قوة الرضوان".. من استهدفت إسرائيل في الجنوب اليوم؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:50
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، اغتيال ضابط في "حزب الله"، وذلك إبان غارة جوية استهدفت بلدة محرونة في جنوب لبنان.
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وزعم جيش العدو أن الُمستهدف بالغارة وهو عباس الحسن وهبي، كان يشغل ضابط استخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لـ"الحزب".
 
يُشار إلى أن الغارة الإسرائيلية على محرونة أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين، وفق ما أفادت وزارة الصحة في بيانٍ لها.
 
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