"ضابط في قوة الرضوان".. من استهدفت إسرائيل في الجنوب اليوم؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، اغتيال ضابط في " "، وذلك إبان غارة جوية استهدفت بلدة محرونة في .

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وزعم جيش العدو أن الُمستهدف بالغارة وهو عباس الحسن وهبي، كان يشغل ضابط استخبارات في "قوة " التابعة لـ"الحزب".

يُشار إلى أن الغارة على محرونة أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين، وفق ما أفادت في بيانٍ لها.