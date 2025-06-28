بالصورة.. اختفاء لبنانيّ في سوريا وعائلته تناشد الدولة

أطلقت عائلة الشاب عماد الحوراني، من مدينة - ، نداء إلى المعنيين في ، لكشف مصير ابنها بعد اختفائه في منذ يومين.

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وذكرت المعلومات أن الحوراني غادر منذ 3 أيام إلى سوريا لزيارة والدته من الجنسية ، وهي مُقيمة في منطقة سيدي بالعاصمة السورية .

وبعد ذلك، خرج الحوراني للتبضع، لكنه اختفى بعد انقطاع الإتصال معه.