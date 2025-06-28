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لبنان

بالصورة.. اختفاء لبنانيّ في سوريا وعائلته تناشد الدولة

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:26
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أطلقت عائلة الشاب اللبناني محمد حيدر عماد الحوراني، من مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، نداء إلى المعنيين في الدولة اللبنانية، لكشف مصير ابنها بعد اختفائه في سوريا منذ يومين.
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وذكرت المعلومات أن الحوراني غادر منذ 3 أيام إلى سوريا لزيارة والدته من الجنسية السورية، وهي مُقيمة في منطقة سيدي مقداد بالعاصمة السورية دمشق.
 
 
وبعد ذلك، خرج الحوراني للتبضع، لكنه اختفى بعد انقطاع الإتصال معه. 
 
 
 
 
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