هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في "التيار" تعلن فوز اللائحة الائتلافية

أصدرت هيئة أساتذة المكتب لـ" "، اليوم السبت، بياناً أعلنت فيه "فوز اللائحة الائتلافية التي ساهم الحر في تشكيلها بانتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "، وأضافت: "لقد نالت مرشحتا التيّار د. منى عيّود ود. سوزان منعم المركزين الثالث والخامس وعلى أعلى عدد أصوات بين المرشحين ".

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وأضاف البيان: "تميزت الانتخابات بنسبة الإقتراع العالية حيث شارك فيها مائة وستة وعشرون مندوباً (126 مندوباً) من أصل مائة وسبعة وثلاثون مندوباً (137 مندوباً)، علماً أن من غاب عن الإنتخابات تقدم بمعذرة شخصية".

وختم: "كل التمنيات بالتوفيق للرابطة الجديدة، أن تكون صوتًا صادقًا للأساتذة، وأن تحمل قضاياهم بأمانة ومسؤولية في سبيل الدفاع عن حقوقهم لايصال الجامعة الى ما تصبو اليه".