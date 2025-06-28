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لبنان

هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في "التيار" تعلن فوز اللائحة الائتلافية

Lebanon 24
28-06-2025 | 15:36
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أصدرت هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في المكتب التربوي لـ"التيار الوطني الحر"، اليوم السبت، بياناً أعلنت فيه "فوز اللائحة الائتلافية التي ساهم التيار الوطني الحر في تشكيلها بانتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"، وأضافت: "لقد نالت مرشحتا التيّار د. منى عيّود ود. سوزان منعم المركزين الثالث والخامس وعلى أعلى عدد أصوات بين المرشحين المسيحيين".
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وأضاف البيان: "تميزت الانتخابات بنسبة الإقتراع العالية حيث شارك فيها مائة وستة وعشرون مندوباً (126 مندوباً) من أصل مائة وسبعة وثلاثون مندوباً (137 مندوباً)، علماً أن من غاب عن الإنتخابات تقدم بمعذرة شخصية".
 
 
وختم: "كل التمنيات بالتوفيق للرابطة الجديدة، على أمل أن تكون صوتًا صادقًا للأساتذة، وأن تحمل قضاياهم بأمانة ومسؤولية في سبيل الدفاع عن حقوقهم لايصال الجامعة اللبنانية الى ما تصبو اليه".
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