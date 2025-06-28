Advertisement

لبنان

العمل جارٍ لردّ لبناني موحّد وبراك قد يؤخر الزيارة

Lebanon 24
28-06-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1384116-638867754449278987.jpeg
Doc-P-1384116-638867754449278987.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت جويل بو يونس في "الديار": يكشف مصدر موثوق به  ان الرد اللبناني على ورقة الموفد الاميركي توم براك والتي قدمها للمسؤولين لم يجهز بعد وان ما يحكى عن زيارة لتوم باراك في 7 تموز لم يتأكد بعد، مشيرا الى ان باراك قد يؤخر قليلا موعد الزيارة الثانية.
Advertisement
 
وفي هذا السياق، تعلق اوساط سياسية متابعة للاتصالات الدائرة حول وجوب تسريع حل مسألة السلاح، بان الواضح ان لبنان سيكون بعين التصعيد الساخن في الاسابيع القليلة المقبلة، ولا سيما ان المهلة التي كانت أعطيت سابقا للبنان حتى الخريف لحصرية السلاح بات المطلوب تقصيرها على قاعدة ما رأيناه في الايام الماضية جنوبا، حيث "تفاوض اسرائيل لبنان بالنار"، في رسالة للداخل اللبناني مفادها ان مسار ايران وانتهاء الحرب مع اسرائيل منفصل تماما عن المسار اللبناني ووقف الحرب هناك لا يعني وقف الاعتداءات هنا".
مواضيع ذات صلة
هاشم: سعي جدي لتكريس موقف لبناني موحد
lebanon 24
29/06/2025 10:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاشغال: العمل جار لاعادة عالقين في أنطاليا وأضنة
lebanon 24
29/06/2025 10:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: العمل جار لتأمين بيئة سياسية وعسكرية لتنفيذ الحلول المتفق عليها
lebanon 24
29/06/2025 10:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: العمل جار لتأمين بيئة سياسية وعسكرية لتنفيذ الحلول المتفق عليها
lebanon 24
29/06/2025 10:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-06-29
03:00 | 2025-06-29
02:57 | 2025-06-29
02:15 | 2025-06-29
02:00 | 2025-06-29
01:53 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24