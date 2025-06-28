العمل جارٍ لردّ لبناني موحّد وبراك قد يؤخر الزيارة

كتبت في "الديار": يكشف مصدر موثوق به ان الرد ورقة الموفد والتي قدمها للمسؤولين لم يجهز بعد وان ما يحكى عن زيارة لتوم في 7 لم يتأكد بعد، مشيرا الى ان باراك قد يؤخر قليلا موعد الزيارة الثانية.

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وفي هذا السياق، تعلق اوساط سياسية متابعة للاتصالات الدائرة حول وجوب تسريع حل مسألة السلاح، بان الواضح ان سيكون بعين التصعيد الساخن في الاسابيع القليلة المقبلة، ولا سيما ان المهلة التي كانت أعطيت سابقا للبنان حتى الخريف لحصرية السلاح بات المطلوب تقصيرها على قاعدة ما رأيناه في الايام الماضية جنوبا، حيث "تفاوض اسرائيل لبنان بالنار"، في رسالة للداخل اللبناني مفادها ان مسار وانتهاء الحرب مع اسرائيل منفصل تماما عن المسار اللبناني ووقف الحرب هناك لا يعني وقف الاعتداءات هنا".