"حزب الله" يبعث برسائل تهدئة سياسية للدولة

وجه " " رسائل تهدئة سياسية للدولة ، إذ طالب رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" يزبك، ، بأنْ "تفي بتعهّداتها بتحرير الأرض إلى آخر شبر، وإعادة الإعمار، والوقوف إلى جانب شعبها"، وقال: "أيدينا ممدودة، ونريد أنْ نعيش عيشاً واحداً، ويكون نموذجاً لتنوّع الأطياف".

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وتابع: "ننقاد إلى تكليفنا بعد تشخيصه ضمن التي تحفظ المسيرة. نحن لا نتحرّك إلا بوعي وحكمة، ولا نستعجل الأمور. ورغم كل ما يُقال ورغم الإعلام المعادي ورغم كل التشويه، فإنّ نداء (حزب الله) بالوحدة الوطنية والإنسانية والاعتصام بحبل الله".

وقال إنّ "هذا العدو (إسرائيل) غادر ولا أمن له ولا أمان، ولذلك نحن لم ننَم ولن ننام".

وفي السياق نفسه، طالب رئيس تكتل نواب - النائب ، الدولة اللبنانية، "بزيادة ضغوطها ومواقفها مما يجري من اعتداءات إسرائيلية سافرة على لبنان واللبنانيين".

وقال: "الدولة اللبنانية معنية بالضغط، والطلب من الرعاة واللجنة الخماسية، بالقيام بدورهم، وإن كنا نعتقد أن الطرف الأميركي ليس محايداً ولا متواطئاً، بل هو شريك في الاعتداءات على لبنان. كل هذا الضغط وهذا العدوان، وآخره ما جرى من عشرات في منطقة ، هو اعتداء على كل لبنان وليس على فئة أو منطقة دون أخرى، وهدفه الضغط على لبنان وعلى ".