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لبنان

فيديو من بيروت لسيدتين تروّجان لـ"الدعارة".. هكذا جرى توقيفهما

Lebanon 24
29-06-2025 | 00:35
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على منصة "يوتيوب"، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء فوج حرس بلدية بيروت، القبض على سيدتين تنشطان في مجال الدعارة.
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وذكرت الصفحة أن الموقوفتين هما "ف.ح" و "إ.ع"، كاشفة أنه خلال إلقاء القبض عليهما، أقدمت إحداهُنّ على سحب آلة حادة وضرب أحد عناصر الدورية في صدره، مما تسبب له بجروح عميقة استلزمت نقلهُ إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
 
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