نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على منصة " "، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء فوج حرس ، القبض على سيدتين تنشطان في مجال الدعارة.

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وذكرت الصفحة أن الموقوفتين هما "ف.ح" و "إ.ع"، كاشفة أنه خلال إلقاء القبض عليهما، أقدمت إحداهُنّ على سحب آلة حادة وضرب أحد عناصر الدورية في صدره، مما تسبب له بجروح عميقة استلزمت نقلهُ إلى المستشفى لتلقي العلاج.