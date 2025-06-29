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لبنان

في بلدة لبنانية.. "معركة بالسكاكين"!

Lebanon 24
29-06-2025 | 01:07
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وقع، مساء السبت، إشكالٌ فرديّ في محلة "حرف بيت حسنة" في بلدة بعزقون - قضاء الضنية، تطور إلى تضارب عنيف استخدمت فيه السكاكين، ما أدى إلى إصابة نحو 5 أشخاص بجروح.
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وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال وفتح تحقيق بالحادث، فيما نُقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
 
يُذكر أن خلفية الإشكال حول تعبئة صهاريج مياه و بيعها للمزارعين، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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