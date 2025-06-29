"مماطلة مقصودة".. قانون الانتخاب على حاله

يسود شعور متزايد لدى " " بأن هناك قوى سياسية تسعى للمماطلة في ملف إقرار قانون انتخابي جديد، بهدف إبقاء الأمور على حالها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

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ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه القوى، وعلى رأسها بعض الكبرى، تفضل التريث وعدم فتح الجدي بشأن أي تعديل للقانون الحالي.

وتشير المصادر إلى أن شبه إجماع بدأ يتبلور حول فكرة التمسك بالقانون المعمول به حالياً، على الرغم من كل الملاحظات عليه، وذلك بسبب الخشية من أن يؤدي أي تعديل جوهري في بنية النظام الانتخابي إلى خسارة بعض المقاعد النيابية التي يعتبرها المسيحيون جزءاً من توازنهم السياسي.