Advertisement

لبنان

"مماطلة مقصودة".. قانون الانتخاب على حاله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-06-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1384140-638867817768149360.jpg
Doc-P-1384140-638867817768149360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسود شعور متزايد لدى "الثنائي الشيعي" بأن هناك قوى سياسية تسعى للمماطلة في ملف إقرار قانون انتخابي جديد، بهدف إبقاء الأمور على حالها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
Advertisement
 
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه القوى، وعلى رأسها بعض الأحزاب المسيحية الكبرى، تفضل التريث وعدم فتح النقاش الجدي بشأن  أي تعديل للقانون الحالي.
 
وتشير المصادر إلى أن شبه إجماع مسيحي بدأ يتبلور حول فكرة التمسك بالقانون المعمول به حالياً، على الرغم من كل الملاحظات عليه، وذلك بسبب الخشية من أن يؤدي أي تعديل جوهري في بنية النظام الانتخابي إلى خسارة بعض المقاعد النيابية التي يعتبرها المسيحيون جزءاً من توازنهم السياسي.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخوري يرد على القاضي عبود: الحقائق الموثقة تؤكد عدم وجود أي مماطلة
lebanon 24
29/06/2025 10:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة "القوات" قانون الانتخاب أوّلاً وتواصل جعجع وسعَيْد شخصيّ
lebanon 24
29/06/2025 10:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي "يستفز " النواب والتعديلات على قانون الانتخاب مرتقبة خلال أسابيع
lebanon 24
29/06/2025 10:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب بعد جلسة فرعية "اللجان": ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب
lebanon 24
29/06/2025 10:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-06-29
03:00 | 2025-06-29
02:57 | 2025-06-29
02:15 | 2025-06-29
02:00 | 2025-06-29
01:53 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24