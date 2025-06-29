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لبنان

مأساة في عكار.. "البحر" يغدر بـ"طفلة"!

Lebanon 24
29-06-2025 | 01:53
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توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إثر تعرضها للغرق أثناء ممارستها السباحة عند أحد شواطئ منطقة عكار - شمال لبنان.
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وذكرت المعلومات أن الطفلة تُدعى "سيدال.أ"، وقد جرى نقلها فور وقوع الحادثة إلى إحدى المستشفيات لإنقاذها، لكنها توفيت وسط محاولات حصلت لإسعافها.
 
 
 
 
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