توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إثر تعرضها للغرق أثناء ممارستها السباحة عند أحد شواطئ منطقة - .

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وذكرت المعلومات أن الطفلة تُدعى "سيدال.أ"، وقد جرى نقلها فور وقوع الحادثة إلى إحدى المستشفيات لإنقاذها، لكنها توفيت وسط محاولات حصلت لإسعافها.