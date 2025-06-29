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لبنان

بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تقصف منزلاً في عيتا الشعب

Lebanon 24
29-06-2025 | 01:24
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، فجر الأحد، منزلاً في بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
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وأسفرت الغارة عن أضرار مادية في المبنى المستهدف، فيما لم يُسجل سقوط أي إصابات.

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