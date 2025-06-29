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لبنان

قاسم يحسم النقاش مبكراً

علي منتش Ali Mantash

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Lebanon 24
29-06-2025 | 03:00
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في كلمته التي ألقاها أمس، بدا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كمن أراد توجيه مجموعة من الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج في آنٍ معًا، في توقيت سياسي دقيق يتزامن مع تصاعد الحديث عن ملف سلاح الحزب ومستقبله.
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أولى الرسائل التي حرص قاسم على توجيهها كانت حاسمة وواضحة: لا تسليم للسلاح. ففي خضم الحديث السياسي المتنامي عن ضرورة طرح هذا الملف على الطاولة، أكد قاسم أن لا أحد يتخلى عن أوراق قوته في لبنان، واضعًا بذلك حدًا حاسمًا لأي رهان على إمكانية أن يبادر الحزب إلى خطوة من هذا النوع، لا الآن ولا في المستقبل القريب. هذه العبارة وحدها كافية لتجميد كل النقاش السياسي الدائر حول هذا الملف، أقلّه من جهة الحزب في ظل مبادرة اميركية بهذا الشأن يدرسها لبنان الرسمي.

أما الرسالة الثانية، فكانت في مضمونها مزدوجة: رفض الحرب من جهة، وتحذير من الصمت الطويل من جهة أخرى. إذ شدد قاسم على أن قرار الحزب لا يزال ضد العودة إلى الحرب، مشيرًا إلى أن حل الأزمات لا يزال في عهدة الدولة اللبنانية، ما يؤكد أن الحزب لا يسعى إلى مواجهة، لكنه في الوقت نفسه لن يبقى مكتوف اليدين إلى ما لا نهاية. هذه الإشارة تحمل في طياتها تحذيرًا مبطنًا بأن الحزب قد يتخذ خطوات ما إذا استمرت حالة الحالية من خروقات اسرائيلية من دون علاج.

أما الرسالة الأبرز، فكانت في تأكيد قاسم على أن الحزب "جاهز"، وهي عبارة لم ترد كثيرًا في الخطابات الأخيرة بعد الحرب، ما يوحي بأن الحزب يريد القول بأنه مستمر في ترميم قدراته رغم كل الصعوبات، وأنه في حال الضرورة لا يزال قادرًا على المواجهة. هذا التصريح يعيد إلى خطاب الحزب بعضًا من رمزية "القوة" التي غابت في المرحلة الماضية، حيث طغى خطاب التهدئة في الفترة الماضية.

بدا خطاب الشيخ نعيم قاسم كأنه موجه لوضع حدٍّ للنقاش المفتوح بشأن مصير سلاح الحزب، وليؤكد أن الحزب لا يزال في موقع الممسك بخياراته، رافضًا التنازل أو التفريط بأيّ من أوراقه، ومتمسكًا في الوقت نفسه بموقعه في معادلة الردع والتأثير السياسي في لبنان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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علي منتش Ali Mantash

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