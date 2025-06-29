"لجان فلسطينية" في لبنان.. هذه مهمتها

عُلم أنَّ لجاناً فلسطينية وصلت إلى لبدء عملية ترتيب للسفارة في بالإضافة إلى مواكبة شؤون ، وذلك عملاً بقرارات صادرة سابقاً عن .

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ومن المتوقع أن تبدأ تلك اللجان عملها في بيروت اعتباراً من الأسبوع المقبل أو في النصف الأول لشهر 2025، على أن تباشر عملها على محاور مختلفة.

إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية لـ" " إن جديد على صعيد ملف السلاح الفلسطينيّ داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا الأمر "مؤجّل" حتى إشعار آخر، علماً أن التنسيق ما زال مستمراً مع بشأن الملف المذكور.