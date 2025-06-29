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لبنان

"لجان فلسطينية" في لبنان.. هذه مهمتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2025 | 02:15
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عُلم أنَّ لجاناً فلسطينية وصلت إلى لبنان لبدء عملية ترتيب الشؤون الداخلية للسفارة الفلسطينية في بيروت بالإضافة إلى مواكبة شؤون منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عملاً بقرارات صادرة سابقاً عن السلطة الفلسطينية.
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ومن المتوقع أن تبدأ تلك اللجان عملها في بيروت اعتباراً من الأسبوع المقبل أو في النصف الأول لشهر تموز 2025، على أن تباشر عملها على محاور مختلفة.
 
إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" إن جديد على صعيد ملف السلاح الفلسطينيّ داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا الأمر "مؤجّل" حتى إشعار آخر، علماً أن التنسيق ما زال مستمراً مع الدولة اللبنانية بشأن الملف المذكور.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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