ترويج "مخدرات" في مدينة لبنانية.. صورة للمتورطين

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَيْن بترويج الموادّ المخدّرة في مدينة .بنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت عناصر الشعبة إلى تحديد هويّتيهما، وهما كلّ من:ع. ج. (مواليد عام 2002، لبناني)ح. م. (مواليد عام 1992، فلسطيني)بتاريخ 26-06-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في صيدا، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها.بتفتيشهما والدراجة، تمّ العثور على:/14/ طبّة بداخلها مادّة الكوكايين/7/ مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا/8/ مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيفحبوب مخدّرة من نوعي “ريفوتريل” و”بيبمورفين”ساطور، سكين ستّ طقات، هاتفَين خلويَّين ومبلغ ماليبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات في مدينة صيدا، لصالح أحد التجّار في .أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة المُختصّ.