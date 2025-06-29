بعد إشكال مجمّع ماليبو باي في جونيه.. هذا ما أعلنته قوى الأمن

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 22-6-2025 حصل إشكال بين مجموعة أشخاص في مجمّع باي في منطقة ، أدّى إلى تضارب نتج عنه إصابة بعض الأشخاص الذين نقلوا على أثرها إلى المستشفى.على الفور انتقلت دورية من فصيلة جونيه إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادثة، وبناء على إشارة المختصّ قامت مفرزة جونيه القضائية بمتابعة التحقيق، تزامنًا مع تداول فيديو عن الحادثة على .وبالتنسيق مع ، تمّ توقيف المتورّطين، والاستماع إلى إفاداتهم، وهم ما زالوا رهن التحقيق في مفرزة جونيه القضائية بناء على إشارة القضاء المختصّ.