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لبنان

بعد إشكال مجمّع ماليبو باي في جونيه.. هذا ما أعلنته قوى الأمن

Lebanon 24
29-06-2025 | 04:15
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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بتاريخ 22-6-2025 حصل إشكال بين مجموعة أشخاص في مجمّع ماليبو باي في منطقة جونيه، أدّى إلى تضارب نتج عنه إصابة بعض الأشخاص الذين نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

على الفور انتقلت دورية من فصيلة جونيه إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادثة، وبناء على إشارة القضاء المختصّ قامت مفرزة جونيه القضائية بمتابعة التحقيق، تزامنًا مع تداول فيديو عن الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتنسيق مع شعبة المعلومات، تمّ توقيف المتورّطين، والاستماع إلى إفاداتهم، وهم ما زالوا رهن التحقيق في مفرزة جونيه القضائية بناء على إشارة القضاء المختصّ.
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