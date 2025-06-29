هل الأيام المقبلة ستكون أكثر حرارة؟ إليكم تفاصيل الطقس

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الطقس المتوقع في لبنان: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات لتعود تدريجياً الى معدلاتها الموسمية.الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة شمالاً فجر الاثنين.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض تدريجي بنسبة الرطوبة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة أحياناً .

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة .

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.