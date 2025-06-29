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لبنان

الرّاعي: لبنان بحاجة إلى مسيحيين مشرقيين وكفوئين

Lebanon 24
29-06-2025 | 04:49
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد القديسين بطرس وبولس، وعيد شفيع ومؤسس حبرية" عمل الله" OPUS DEI القديس خوسيه ماريا اسكريفا، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي " كابيلا القيامة".
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بعد الإنجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان: "انت الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي"، قال فيها إنّ "لبنان بحاجة إلى مسيحيّين ثابتين، كفوئين، مشرقيين، أحرار، ومتجذّرين في الإيمان".
 
 
وأضاف: "لبنان بحاجة إلى علمانيّين قدّيسين، متكوّنين، فاعلين، متغذّين من الأسرار والصلاة".

وختم الراعي: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات، بشفاعة القدّيسين الرسولين بطرس وبولس، والقدّيس خوسي ماريا، لكي يمنح الله لبنان مسيحيّين قدّيسين هنا والآن، لا ينتظرون ظروفًا مثاليّة، بل يلتزمون القداسة في العمل والصلاة والخدمة والمحبّة والفرح والرجاء".
 
 
 
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