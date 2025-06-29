الرّاعي: لبنان بحاجة إلى مسيحيين مشرقيين وكفوئين

ترأس البطريرك قداس عيد القديسين وبولس، وعيد شفيع ومؤسس حبرية" عمل الله" OPUS DEI القديس خوسيه ماريا اسكريفا، على مذبح الباحة الخارجية للصرح البطريركي في " كابيلا ".

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بعد الإنجيل المقدس، القى عظة بعنوان: "انت الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي"، قال فيها إنّ " بحاجة إلى مسيحيّين ثابتين، كفوئين، مشرقيين، أحرار، ومتجذّرين في الإيمان".

وأضاف: "لبنان بحاجة إلى علمانيّين قدّيسين، متكوّنين، فاعلين، متغذّين من الأسرار والصلاة".



وختم الراعي: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات، بشفاعة القدّيسين الرسولين بطرس وبولس، والقدّيس خوسي ماريا، لكي يمنح الله لبنان مسيحيّين قدّيسين هنا والآن، لا ينتظرون ظروفًا مثاليّة، بل يلتزمون القداسة في العمل والصلاة والخدمة والمحبّة والفرح والرجاء".