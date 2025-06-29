طرابلس تحتضن مهرجان "رياضة ضد المخدرات" في يومها العالمي

Advertisement

أقامت "الجمعية الخيرية للإصلاح والتأهيل" مهرجانا بعنوان: "رياضة ضد المخدرات" في حديقة الدكتور عزام الشهال التابعة لبلدية في منطقة محرم "الخناق"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الدكتور ركان نصر الدين ممثلا بالدكتور سامي الأحدب، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، وحضور وزير العمل محمد حيدر ممثلا بالأستاذ بيوتر الفلو، النائبين وليد البعريني وإيهاب مطر. ممثلين عن النواب فيصل كرامي، طه ناجي وتيمور جنبلاط، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا بعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، العماد رودولف هيكل ممثلا العميد سعد، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد العبد الله ممثلا بالنقيب خضر كنجو، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس ممثلا بالعميد اسكندر يونس، المدير العام لأمن الدولة ممثلا المدير العام النقيب سليم الهد، المدير العام للجمارك ريمون الخوري ممثلا بالنقيب مارك عزيزة والملازم أول شربل بشارة، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ممثلا بالأب فادي منصور، ورؤساء بلديات، مدير مستشفى دار الشفاء محمد زيلع، مديرة مؤسسة مخزومي سمر خشمان، رئيس مجمع النور التربوي الدكتور محمد الحموي، وعمداء والضباط الامنيين والعسكريين ورؤساء الجمعيات الكشفية ومفوضيات كشاف ، التربية، الغد والبيئة، وحشد من الاعلاميين.افتتح المهرجان بالنشيد الوطني والمعزوفات الوطنية التي قدمتها موسيقى ، ثم ألقت العضو الفخري في الجمعية ومديرة مكتب في محطة تيلي لوميار نورسات الإعلامية ليا عادل معماري كلمة أكدت فيها "أهمية العمل الوقائي والتوعوي الذي تقدمه الجمعية في طرابلس".بدورها، أكدت الوزيرة " الوزارة والشراكة مع الجمعيات المحلية في مواجهة آفة المخدرات، مشيدة بدور الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل في دعم المتعافين ومساعدة الشباب من خلال برامجها المتنوعة".وأشار رئيس البلدية كريمة إلى أن "الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي وسيلة فعالة لحماية الشباب من الانزلاق إلى الإدمان"، معلنا عن مجموعة مبادرات رياضية وتوعوية ستطلقها البلدية لتعزيز دور الرياضة في المجتمع.بدورها، قالت رئيسة الجمعية فاطمة بدرة إن "الرياضة هي الحماية والحل، ووسيلة لبناء شباب أقوياء واعين"، مشددة على "ضرورة الاستمرار في هذه المبادرات لمواجهة آفة المخدرات التي تضر بالمجتمع بصمت".تخلل المهرجان عروض رياضية متنوعة منها الألعاب القتالية والجيت كون دو وكرة السلة، أعقبها توزيع دروع تكريمية للرعاة والداعمين.اختتم المهرجان بالصور التذكارية وسط أجواء من الفرح والتفاؤل، مؤكدا أن الرياضة تشكل عاملا أساسيا في مساعدة الشباب على مكافحة آفة المخدرات والابتعاد عن الانحراف.