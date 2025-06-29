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لبنان

"خطوة مقابل خطوة"... لبنان يردّ على باراك وبري يتولى التواصل مع "الحزب"

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:16
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أفادت مصادر رسمية لقناة "الجديد" بأن الرد اللبناني على ورقة الدبلوماسي الأميركي توماس باراك يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" بخلاف ورقة الموفد الأميركي التي دعت الجانب اللبناني الى تسلّم سلاح "حزب الله" كمدخل لضغط الولايات المتحدة على اسرائيل للإنسحاب من الجنوب.
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وأضافت المصادر أن التعديلات اللبنانية تقترح تلازم الخطوات بدءًا بإعلان الحكومة قرار تسليم سلاح "حزب الله"، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب ليبدأ "حزب الله" عملية تسليم سلاحه من شمال الليطاني كخطوة ثالثة تتلازم مع الإنسحاب الإسرائيلي الكامل.

كما أن زوار عين التينة والسراي أكدوا لـ"الجديد" أن الرئيسين نبيه بري ونواف سلام مرتاحان لاجتماعهما، وبري سيتولى نقل الصيغة إلى "حزب الله" والحصول على موقفه خلال يومين.
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