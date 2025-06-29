"خطوة مقابل خطوة"... لبنان يردّ على باراك وبري يتولى التواصل مع "الحزب"

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أفادت مصادر رسمية لقناة "الجديد" بأن الرد ورقة الدبلوماسي الأميركي توماس يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" بخلاف ورقة الموفد الأميركي التي دعت الجانب اللبناني الى تسلّم سلاح " " كمدخل لضغط على اسرائيل للإنسحاب من الجنوب.وأضافت المصادر أن التعديلات تقترح تلازم الخطوات بدءًا بإعلان الحكومة قرار تسليم سلاح "حزب الله"، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب ليبدأ "حزب الله" عملية تسليم سلاحه من شمال كخطوة ثالثة تتلازم مع الإنسحاب الكامل.كما أن زوار والسراي أكدوا لـ"الجديد" أن الرئيسين ونواف سلام مرتاحان لاجتماعهما، وبري سيتولى نقل الصيغة إلى "حزب الله" والحصول على موقفه خلال يومين.