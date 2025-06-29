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لبنان

الصمد ناعيًا طوق: قضى شهيدًا دفاعًا عن الوطن

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:21
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 نعى النائب جهاد الصمد في بيان المؤهل اول في قوى الامن الداخلي الشهيد الياس طوق "الذي قضى شهيدا دفاعا عن الوطن ودولة العدالة في وجه المجرمين والقتلة والخارجين عن دولة القانون والمؤسسات".
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وقال: "اتوقف امام استشهاده لاتوجه بأحر التعازي الى وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله والى عائلته وال طوق، ولاننا نعتبره شهيدا سقط زودا عن لبنان الوطن والدولة".
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