الصمد ناعيًا طوق: قضى شهيدًا دفاعًا عن الوطن

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نعى النائب في بيان المؤهل اول في قوى الامن الداخلي الشهيد الياس طوق "الذي قضى شهيدا دفاعا عن الوطن ودولة العدالة في وجه المجرمين والقتلة والخارجين عن والمؤسسات".وقال: "اتوقف امام استشهاده لاتوجه بأحر التعازي الى والبلديات ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد والى عائلته وال طوق، ولاننا نعتبره شهيدا سقط زودا عن الوطن والدولة".