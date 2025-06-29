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لبنان

منتصف ليل أمس... هذا ما حدث في الأشرفية- مونو!

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إطلاق نار حصل منتصف الليل في منطقة الأشرفية- مونو نزلة صهيون على ملهى شكسبير من دون وقوع إصابات.
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 وعلى الفور حضرت القوى الامنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
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