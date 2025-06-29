منتصف ليل أمس... هذا ما حدث في الأشرفية- مونو!

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أفادت مندوبة " " بأن إطلاق نار حصل منتصف الليل في منطقة الأشرفية- مونو نزلة على ملهى شكسبير من دون وقوع إصابات.وعلى الفور حضرت القوى الامنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.