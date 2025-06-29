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لبنان

تمّ إنقاذه.. شاب يتعرض لحادث غرق في بحر الميناء - طرابلس

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن شاباً تعرض لحادث غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء - طرابلس، حيث تمكن عدد من المواطنين من سحبه إلى الشاطئ في الوقت المناسب.
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وقد سارعت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية له وتم نقله الى احدى المستشفيات للعلاج.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الشاب ما زال على قيد الحياة، وأن حالته الصحية مستقرة.
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