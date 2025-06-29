تمّ إنقاذه.. شاب يتعرض لحادث غرق في بحر الميناء - طرابلس

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أفادت مندوبة " " بأن شاباً تعرض لحادث غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء - ، حيث تمكن عدد من المواطنين من سحبه إلى الشاطئ في الوقت المناسب.وقد سارعت فرق الإسعاف في وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية له وتم نقله الى احدى المستشفيات للعلاج.وأفادت المعلومات الأولية بأن الشاب ما زال على قيد الحياة، وأن حالته الصحية مستقرة.