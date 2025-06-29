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لبنان

سليمان: لا تهاون بعد اليوم في احترام القانون

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:55
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم:
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"رحم الله المعاون الاول الشهيد الياس طوق وتعازينا الحارّة لأهله ورفاقه في قوى الأمن. إن بطولته باصراره على التضحية بدمائه الطاهرة هي رسالة واضحة إلى كل المطلوبين والمجرمين والمخالفين للقانون وإرادة الشعب اللبناني: لا تهاون بعد اليوم في احترام القانون، نعم للالتزام بقرار الدولة، والانصياع لسلطة القضاء، ودعم القوى الأمنية في مسعاها لحماية أمن المواطن، وضمان لقمة عيشه، وصون السلم الأهلي".
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