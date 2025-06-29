برو: المقاومة متيقظة ومدركة لكل ما يخطط له العدو الاسرائيلي

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كلام برو جاء خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الذي يقيمه " " في بلدة علمات-الصوانة في ، مشيرا إلى أن " ، التي تسعى لحماية الكيان الاسرائيلي، تعمل على إخضاع لبنان من خلال أجندات تخدم "، داعيا الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى "التنبه لهذه الطروحات التي تمس بالمصلحة الوطنية والمكتسبات التي حققها لبنان بفضل تضحيات أبنائه".وختم بتأكيده أن " متيقظة ومدركة لكل ما يخطط له العدو الاسرائيلي تجاه شعبنا، الذي أثبت أنه أهل للصبر والوعي على كافة المستويات".