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لبنان

برو: المقاومة متيقظة ومدركة لكل ما يخطط له العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:58
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة النائب رائد برو" على "أهمية التمسك بأوراق قوة لبنان وعدم التفريط بها،" مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تحاول إخضاع لبنان من خلال حماية الكيان المؤقت".
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كلام برو جاء خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" في بلدة علمات-الصوانة في قضاء جبيل، مشيرا إلى أن "الإدارة الأميركية، التي تسعى لحماية الكيان الاسرائيلي، تعمل على إخضاع لبنان من خلال أجندات تخدم الاحتلال الإسرائيلي"، داعيا الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى "التنبه لهذه الطروحات التي تمس بالمصلحة الوطنية والمكتسبات التي حققها لبنان بفضل تضحيات أبنائه".


وختم بتأكيده أن "المقاومة متيقظة ومدركة لكل ما يخطط له العدو الاسرائيلي تجاه شعبنا، الذي أثبت أنه أهل للصبر والوعي على كافة المستويات".
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