الليطاني تبدأ حصاد القمح في عيتنيت ضمن خطة الاستدامة الزراعية

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وتمت زراعة هذه المساحات بالقمح ضمن خطة المصلحة السنوية لتأمين متطلبات الزراعية (أو الدورة المحصولية)، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي المملوكة لها ويعزز دورها في دعم الأمن الغذائي المحلي.واكدت المصلحة أنها مستمرة في تطوير خططها الزراعية بما ينسجم مع مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية، وبما يخدم الصالح العام والمصلحة.