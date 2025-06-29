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لبنان

الليطاني تبدأ حصاد القمح في عيتنيت ضمن خطة الاستدامة الزراعية

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:11
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 باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمال حصاد موسم القمح البلدي من أراضيها الزراعية في منطقة واطي السد – عيتنيت، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 150 دونمًا، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في استخدام الموارد.
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وتمت زراعة هذه المساحات بالقمح ضمن خطة المصلحة السنوية لتأمين متطلبات الدورة الزراعية (أو الدورة المحصولية)، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي المملوكة لها ويعزز دورها في دعم الأمن الغذائي المحلي.


واكدت المصلحة أنها مستمرة في تطوير خططها الزراعية بما ينسجم مع مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية، وبما يخدم الصالح العام والمصلحة.
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