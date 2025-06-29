مطران يوجّه نداءً إلى وزيرة التربية.. ما القصة؟

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وجه راعي أبرشية استراليا المطران أنطوان شربل طربيه "نداء إلى وزيرة التربية لادخال الزجل اللبناني إلى المناهج التربوية في "، داعيا "للصلاة إلى الله من اجل السلام في لبنان والعالم".كلامه جاء خلال مشاركته في العشاء السنوي لنادي النهضة في التحتا الذي أحيته "فرقة المجد للزجل اللبناني" برئاسة الشاعر حبيب بو انطون، في حضور فاعليات سياسية حزبية ثقافية وقضائية وعسكرية وعدد من ابناء الجالية في بلاد الاغتراب .بداية النشيد الوطني ثم ألقت رئيسة النادي كارين مراد كلمة رحبت فيها بالحضور، واصفة المناسبة "بلقاء المحبة والانتماء الحقيقي". وقالت: "وجودكم معنا هو شهادة على نجاح المشروع واصرار على استمرارية نادي النهضة كمساحة تجمعنا وتذكرنا بأجدادنا ومع كل شخص منكم نكبر ونستمر".ثم هنأ طربيه في كلمته الهيئة الإدارية الجديدة للنادي برئاسة كارين مراد وتنظيمها لهذه الأمسية الزجلية الراقية ، وهنأ رؤساء والمختارين الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم الانمائية. واستشهد بما ذكره الكاتب أنطوان الخويري في كتابه عن الزجل اللبناني المنبثق من الشعر السرياني القديم والموسيقى السريانية الكنيسية ، "بحيث ان مقايس الشعر الزجلي مأخوذة من الشعر السرياني خصوصا اناشيد ومنظومات مار أفرام السرياني ومار يعقوب وابن القلاعي وغيرهما. ووجودي الليلة معكم يؤكد على العلاقة الوثيقة بين الزجل والليتورجيا والكنيسة المارونية ".أضاف: "اليوم وبعد ادراج الزجل لائحة اليونيسكو للتراث العالمي لا بد من التوقف مرة جديدة عند أهميته لانه يعيدنا إلى جذور ثقافتنا اللبنانية ، ويحاكي هويتنا ، ويغذي تراثنا الأدبي وينقلنا إلى البيئة التي تربينا عليها." وسأل : "لماذا لم يتم ادخال الزجل اللبناني حتى الآن إلى المناهج التربوية في لبنان موجها نداء إلى وزيرة التربية في الحكومة الحالية للعمل على تحقيق ذلك."وختم موجهاً التهنئة لنقيب شعراء الزجل اللبناني الشاعر بسام ادوار حرب لانتخابه على رأس النقابة، داعيا إلى "الصلاة إلى الله من اجل احلال السلام في لبنان والعالم كله".بعد ذلك قدمت رئيسة النادي درعاً تقديرية للنقيب حرب سلمه اياه المطران طربيه والقى حرب قصيدة في المناسبة.