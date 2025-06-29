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لبنان

غدًا... تجنبوا سلوك هذا الطريق!

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:50
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
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"الساعة 11:00 من يوم الاثنين 30-6-2025، سيعقد في مجلس النواب جلسة عامة لإقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.

لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتها، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".
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