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لبنان

ضحّى بحياته لإنقاذ طفله.. هكذا قضى محمد غرقاً!

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب محمد أحمد صوالحي قضى غرقًا اليوم في بحر الميناء.
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ووفق المعلومات، فقد ضحّى محمد بحياته لإنقاذه طفله من الغرق.
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