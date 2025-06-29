الحاج حسن: التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة لبنان

طالب رئيس تكتل نواب خلال المجلس العاشورائي في بلدة النبي عثمان، الدولة "بالقيام بدورها مع اللجنة الخماسية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، أما الوطنية فنحن نُعالجها كلبنانيين فيما بيننا، وليس لدينا ما نقايض به مع العدو، هكذا تكون السيادة ولا تقايض مع العدو تحت الضغط والقصف والقتل والاغتيال".

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وقال: "يريدون ان يفرضوا على المنطقة تطبيعاً مع العدو وصلحاً يتم فيه تصفية القضية ، نحن كمحور مقاومة واجهنا هذا المشروع طوال السنوات الماضية ولن نبدل موقفنا. التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة وسوريا وكل المنطقة بما فيها الدول التي طبعت مع العدو واجرت اتفاقات سلام معه، ونحن موقفنا من هذا الامر مبدئي وعقائدي ووطني وقومي ولن نبدل هذا الموقف".





وشدد على أن "المطلوب اليوم ليس تبرير العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان كما حصل أمس في واليوم على عدد من القرى وارتقاء عدد من ، بل المطلوب موقف وطني جامع رافض لأي عدوان على لبنان وجامع يبلغ الى كل المعنيين أن الأولوية هي وقف العدوان وعودة الاسرى والبدء بالإعمار، اما القضايا الوطنية الداخلية فهي قضايا وطنية داخلية يعالجها اللبنانيون فيما بينهم بالحوار والنقاش والتفاهم".