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لبنان

الحاج حسن: التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة لبنان

Lebanon 24
29-06-2025 | 07:36
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طالب رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن خلال المجلس العاشورائي في بلدة النبي عثمان، الدولة "بالقيام بدورها مع اللجنة الخماسية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، أما القضايا الوطنية اللبنانية فنحن نُعالجها كلبنانيين فيما بيننا، وليس لدينا ما نقايض به مع العدو، هكذا تكون السيادة ولا تقايض مع العدو تحت الضغط والقصف والقتل والاغتيال".
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وقال: "يريدون ان يفرضوا على المنطقة تطبيعاً مع العدو وصلحاً يتم فيه تصفية القضية الفلسطينية، نحن كمحور مقاومة واجهنا هذا المشروع طوال السنوات الماضية ولن نبدل موقفنا. التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة لبنان وسوريا وكل المنطقة بما فيها الدول التي طبعت مع العدو واجرت اتفاقات سلام معه، ونحن موقفنا من هذا الامر مبدئي وعقائدي ووطني وقومي ولن نبدل هذا الموقف".


وشدد على أن "المطلوب اليوم ليس تبرير العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان كما حصل أمس في النبطية واليوم على عدد من القرى وارتقاء عدد من الشهداء، بل المطلوب موقف وطني جامع رافض لأي عدوان على لبنان وجامع يبلغ الى كل المعنيين أن الأولوية هي وقف العدوان وعودة الاسرى والبدء بالإعمار، اما القضايا الوطنية الداخلية فهي قضايا وطنية داخلية يعالجها اللبنانيون فيما بينهم بالحوار والنقاش والتفاهم".
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