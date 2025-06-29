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لبنان

عن الشيخ قاسم... ماذا قالت يعقوبيان؟

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:32
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 كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على  منصة "اكس":
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"حالة الانكار التي يصطنعها الشيخ نعيم قاسم للتعمية على الواقع بادّعاء مزيد من الانتصارات الوهمية هي مدخل لزج لبنان بمزيد من التورط بوحول المنطقة،  مع حرمانه من إعادة الإعمار وتلقّي المساعدات الدولية والعربية. 

الحياد هو المخرج الوحيد لكي يحيا وطننا، حذار من الدونكيشوتيات الفارغة التي ستجرّنا إلى استسلام أكثر إذلالًا.

حذار من الأجندة الإيرانية التي لا تأبه إلّا بمصالح نظامها وتستخدم أبناء شعبنا خط دفاع عنها وحطب نيرانها" .
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