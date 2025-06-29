عن الشيخ قاسم... ماذا قالت يعقوبيان؟

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"حالة الانكار التي يصطنعها الشيخ للتعمية على الواقع بادّعاء مزيد من الانتصارات الوهمية هي مدخل لزج بمزيد من التورط بوحول المنطقة، مع حرمانه من وتلقّي المساعدات الدولية والعربية.الحياد هو المخرج الوحيد لكي يحيا وطننا، حذار من الدونكيشوتيات الفارغة التي ستجرّنا إلى استسلام أكثر إذلالًا.حذار من الأجندة التي لا تأبه إلّا بمصالح نظامها وتستخدم أبناء شعبنا خط دفاع عنها وحطب نيرانها" .