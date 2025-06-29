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لبنان
البعريني لـ"حزب الله": سلاحكم بات عبئًا على بيئتكم وعلى لبنان
Lebanon 24
29-06-2025
|
09:17
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طالب عضو تكتّل "
الاعتدال الوطني
" النّائب
وليد البعريني
"
حزب الله
" ب"موقف وطني تاريخي سريعًا عبر العودة الى الدولة وتسليم السلاح وتفادي تعريض
لبنان
لمخاطر لا أحد يدرك عواقبها".
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وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه توجه البعريني الى "حزب الله" قائلا: "كان شعاركم "نحمي ونبني"، اليوم ماذا تحمون وأين تبنون؟ بل ان سلاحكم الذي بات عبئًا على بيئتكم وعلى لبنان، تحوّل على أرض الواقع الى مبرر للاحتلال ومسبّب للدمار".
وأضاف: "كفى شعارات بائدة، وكفى مكابرة، وكفى مماطلة على حساب الوطن، الطريق الوحيد الصالح هو طريق الدولة، وعليه، سيروا بهذه الطريق فهي الوحيدة التي تحمي وتبني، وكل ما عدا ذلك سيزيد من توريط لبنان واللبنانيين بمغامرات قاتلة".
وتناول البعريني الإشكالات والحوادث الأمنية المتفرقة، فطالب الدولة بـ"استحداث وحدة تدخل سريع مدربة وإنشاء مراكز لها في المناطق التي تشهد حوادث أمنية ليكون دورها لجم أي إشكال بشكل فوري قبل تماديه، ووضع حد للسلاح الفردي المنتشر"، مضيفا: "هذه أولوية ولو كانت مكلفة بعض الشيء غير انها عامل ضروري لحفظ الأمن والاستقرار على كامل تراب الوطن".
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