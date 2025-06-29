محمد سليمان: لتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته

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اشار النائب الى اهمية "متانة وترابط أبناء العشائر من إلى الجنوب، مرورًا ببيروت والبقاع، بما يعكس روح الوحدة والتكافل بينهم".وشدّد خلال لقاءٍ في بلدة بر الياس البقاعية على "دور دار في وبأنها تمثل المرجع الأول في ، بالحفاظ على ومؤسساته"، مثمّنا "مواقف مفتي الجمهورية"، ومعتبرًا "أنّه عبّر بلسان كل أبناء الطائفة السنية حيال ما يتعرضون له من ظلم وحرمان وإقصاء".ووصف من يتهمون السنة بالتطرف "أنهم أصوات نشاز"، وقال: "خسئتم. نحن أساس البلد"، مضيفا "أنّ الطائفة السنية كانت وستبقى صمام أمان الوطن، وقدّمت رجالاتها دفاعًا عن الدولة واستقرارها".وختم بالدعوة إلى "تطبيق بكل مندرجاته، والتمسك بالدستور اللبناني كضمانة لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره".