باراك: اتفاقات سلام سوريا ولبنان مع إسرائيل باتت ضرورية



Advertisement



وقال توم باراك في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "أشار الرئيس أحمد إلى أنه لا يكره إسرائيل (...) وأنه يريد السلام على هذه الحدود. أعتقد أن هذا سيحصل أيضا مع . إن اتفاقا مع إسرائيل هو أمر ضروري". أعلن الموفد الأميركي الخاص إلى ، توم باراك، الأحد، أن سوريا ولبنان يحتاجان للتوصل إلى اتفاقات سلام مع بعدما فتحت الحرب بين إسرائيل وإيران طريقا جديدا للشرق الأوسط.وقال توم باراك في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "أشار الرئيس أحمد إلى أنه لا يكره إسرائيل (...) وأنه يريد السلام على هذه الحدود. أعتقد أن هذا سيحصل أيضا مع . إن اتفاقا مع إسرائيل هو أمر ضروري".

وأكد باراك أن قوات سوريا "قسد" يجب أن تندمج في سوريا الجديدة.



وأضاف: "حكومة هي المحاور الوحيد في سوريا".



وبشأن الأوضاع في غزة، قال الموفد الأميركي إن "وقف إطلاق النار في غزة ممكن في القريب".

كما أبرز: "ما حصل للتو بين إسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعا للقول: توقفوا، فلنشق طريقا جديدا"، لافتا إلى أن "عنصر رئيسي في هذا الطريق الجديد".



وبشأن عقوبات "كاتسا" وطائرات إف- 35، قال باراك: "باعتقادي، سيقول الرئيس والرئيس للوزير ماركو روبيو ووزير الخارجية وهاكان فيدان "انهيا الأمر، وتوصلا إلى حل"، والحل ممكن لغاية نهاية العام.



وتابع: "نرى جميعا أن هناك فرصة عظيمة لأن لدينا زعيمين (الرئيس والرئيس أردوغان) يثقان ببعضهما للمرة الأولى، هناك تعهد من وتركيا بأن نكون شركاء مبادرين وليس فقط شركاء في الدفاع".