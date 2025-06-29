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لبنان
باراك: اتفاقات سلام سوريا ولبنان مع إسرائيل باتت ضرورية
Lebanon 24
29-06-2025
|
13:25
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أعلن الموفد الأميركي الخاص إلى
سوريا
، توم باراك، الأحد، أن سوريا ولبنان يحتاجان للتوصل إلى اتفاقات سلام مع
إسرائيل
بعدما فتحت الحرب بين إسرائيل وإيران طريقا جديدا للشرق الأوسط.
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وقال توم باراك في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "أشار الرئيس أحمد
الشرع
إلى أنه لا يكره إسرائيل (...) وأنه يريد السلام على هذه الحدود. أعتقد أن هذا سيحصل أيضا مع
لبنان
. إن اتفاقا مع إسرائيل هو أمر ضروري".
وأكد باراك أن قوات سوريا
الديمقراطية
"قسد" يجب أن تندمج في سوريا الجديدة.
وأضاف: "حكومة
دمشق
هي المحاور الوحيد في سوريا".
وبشأن الأوضاع في غزة، قال الموفد الأميركي إن "وقف إطلاق النار في غزة ممكن في
المستقبل
القريب".
كما أبرز: "ما حصل للتو بين إسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعا للقول: توقفوا، فلنشق طريقا جديدا"، لافتا إلى أن
تركيا
"عنصر رئيسي في هذا الطريق الجديد".
وبشأن عقوبات "كاتسا" وطائرات إف- 35، قال باراك: "باعتقادي، سيقول الرئيس
دونالد ترامب
والرئيس
رجب طيب أردوغان
للوزير ماركو روبيو ووزير الخارجية وهاكان فيدان "انهيا الأمر، وتوصلا إلى حل"، والحل ممكن لغاية نهاية العام.
وتابع: "نرى جميعا أن هناك فرصة عظيمة لأن لدينا زعيمين (الرئيس
ترامب
والرئيس أردوغان) يثقان ببعضهما للمرة الأولى، هناك تعهد من
الولايات المتحدة
وتركيا بأن نكون شركاء مبادرين وليس فقط شركاء في الدفاع".
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