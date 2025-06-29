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لبنان

عبد المسيح: أدعم العمل الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به كاريتاس

Lebanon 24
29-06-2025 | 14:45
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كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الاحد، عبر حسابه على منصة "اكس": "شاركتُ في قداس الشكر السنوي الذي أقامته كاريتاس لبنان إقليم الكورة في كنيسة القديسَين قوزما ودميانوس في بزيزا، برئاسة سيادة المطران يوسف سويف".
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وتابع: "حضوري اليوم هو تأكيد على دعمي للعمل الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به كاريتاس في منطقتنا، وإيمانًا بأهمية التضامن وخدمة الإنسان، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا".
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