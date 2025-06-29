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لبنان
باسيل "dispensé" في امتحان "التيار الوطني الحرّ"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-06-2025
|
14:47
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أجرى "
التيار الوطني
الحرّ" في الايام الماضية امتحاناً سياسياً داخلياً أمام لجنة تحكيمية، مؤلفة من كوادر ومتخصصين في "
التيار
"، لجميع المرشحين تحضيراً للانتخابات النيابية المزمع عقدها في العام 2026، تزامن مع استطلاع للرأي اجري على جميع المنتسبين للتيار لأخذ رأيهم بعين الاعتبار.
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وأشارت المعلومات الى ان رئيس "التيار"الوطني الحر
جبران باسيل
كان الشخص
الوحيد الذي
لم يخضع لهذا الامتحان وسط ضبابية تامة حول نية
باسيل
خوض الاستحقاق النيابي المقبل من عدمه.
وأكدت المعلومات أن
اللجنة الفاحصة
ابلغت 9 مرشحين حتى الان عن خوضهم الاستحقاق المقبل، فيما ينتظر حوالي 40 مرشحاً نتائج امتحانهم على ان تبدأ النتائج بالصدور هذا الاسبوع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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