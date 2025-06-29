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أجرى " الحرّ" في الايام الماضية امتحاناً سياسياً داخلياً أمام لجنة تحكيمية، مؤلفة من كوادر ومتخصصين في " "، لجميع المرشحين تحضيراً للانتخابات النيابية المزمع عقدها في العام 2026، تزامن مع استطلاع للرأي اجري على جميع المنتسبين للتيار لأخذ رأيهم بعين الاعتبار.وأشارت المعلومات الى ان رئيس "التيار"الوطني الحر كان الشخص لم يخضع لهذا الامتحان وسط ضبابية تامة حول نية خوض الاستحقاق النيابي المقبل من عدمه.وأكدت المعلومات أن ابلغت 9 مرشحين حتى الان عن خوضهم الاستحقاق المقبل، فيما ينتظر حوالي 40 مرشحاً نتائج امتحانهم على ان تبدأ النتائج بالصدور هذا الاسبوع.