الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح

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أعلنت انه وعلى أثر إشكال مسلّح حصل بتاريخ 25 / 6 / 2025 في مخيم بين عصابات لترويج المخدرات، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعد عمليات رصد ومتابعة، نفّذت دورية من عمليات دهم في بلدة – وأوقفت المواطنين (م.ش.) و(ه.غ.) و(ع.ق.) والفلسطيني (ع.ع.)، وقد الأول خلال المداهمة وهو أحد أبرز المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية فردوا بالمثل دون وقوع إصابات. وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.