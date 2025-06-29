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لبنان

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح

Lebanon 24
29-06-2025 | 16:30
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أعلنت قيادة الجيش انه وعلى أثر إشكال مسلّح حصل بتاريخ 25 / 6 / 2025 في مخيم صبرا وشاتيلا بين عصابات لترويج المخدرات، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعد عمليات رصد ومتابعة، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة زبدينالنبطية وأوقفت المواطنين (م.ش.) و(ه.غ.) و(ع.ق.) والفلسطيني (ع.ع.)، وقد بادر الأول خلال المداهمة وهو أحد أبرز المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية فردوا بالمثل دون وقوع إصابات. وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
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