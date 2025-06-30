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لبنان
أسبوعان فقط
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
30-06-2025
|
01:15
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أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن المهلة غير المعلنة التي منحتها
واشنطن
للبنان للرد على الطرح المتعلق بنزع سلاح
حزب الله
، في مقابل تقديم إغراءات أمنية واقتصادية، هي أسبوعان فقط.
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وأوضحت المصادر أن هذه المهلة لا تتضمن أي تهديد باستخدام القوة العسكرية أو تنفيذ خطوات تصعيدية، بل تأتي في إطار الضغط السياسي والدبلوماسي لدفع الأطراف
اللبنانية
إلى التعامل بجدية مع المقترح الأميركي.
واشارت إلى أن الطرح يتضمن ضمانات اقتصادية وتفاهمات أمنية في مقابل سحب السلاح، وسط تحفظات واضحة من الحزب ورفضه لأي مقايضة على سلاحه خارج السياق الوطني والسيادي.
المصدر:
لبنان 24
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