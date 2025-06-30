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أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن المهلة غير المعلنة التي منحتها للبنان للرد على الطرح المتعلق بنزع سلاح ، في مقابل تقديم إغراءات أمنية واقتصادية، هي أسبوعان فقط.وأوضحت المصادر أن هذه المهلة لا تتضمن أي تهديد باستخدام القوة العسكرية أو تنفيذ خطوات تصعيدية، بل تأتي في إطار الضغط السياسي والدبلوماسي لدفع الأطراف إلى التعامل بجدية مع المقترح الأميركي.واشارت إلى أن الطرح يتضمن ضمانات اقتصادية وتفاهمات أمنية في مقابل سحب السلاح، وسط تحفظات واضحة من الحزب ورفضه لأي مقايضة على سلاحه خارج السياق الوطني والسيادي.