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لبنان
القرار اتخذ: ملف المخدرات الى الحسم
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
30-06-2025
|
01:30
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لفت مصدر أمني الى أن قرارا سياسيا-أمنيا وقضائيا إتُخذ بالقضاء نهائياً على ظواهر تجار المخدرات وخاصةً في المخيمات
الفلسطينية
في
بيروت
بعد "المهزلة الأخيرة" التي حصلت الأسبوع الماضي وتمثلت بالإشتباك المسلح في
مخيم صبرا
طيلة ليل كامل ما أدى الى مقتل عدد من المتورطين بالملف وترويع الآمنين في المخيم والأحياء البيروتية المجاورة.
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المصدر أشار الى أن مخاتير الأحياء المجاورة كان لديهم عتب كبير على الدولة والقوى الأمنية لعدم تدخلها ، إلا أن الجواب كان أن كل شيء مدروس، وأنه،من خلال هذه المعركة، تم كشف كل هويات المتورطين ومخابئهم وأوكارهم، وفي غضون 48 ساعة وضعت خطة أمنية سرية للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة، ولا تهاون مع هؤلاء التجار المجرمين المروجين وحتى مع المتعاطين" .
المصدر:
لبنان 24
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