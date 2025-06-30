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لبنان

بعد فقدان نيهال ابنة الـ 13 عاما.. بيان تحذيري من أهالي بر الياس

Lebanon 24
30-06-2025 | 01:38
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أصدر أهالي بلدة بر الياس البيان التالي :"نيهال خليل نصير، ابنة الـ ١٣ عاما، ليست مجرد طفلة…إنها ابنة كل بيت في برالياس، وكرامتها من كرامتنا جميعًا."

وتابع البيان: "نُحمّل نحن أهالي برالياس، الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها، المسؤولية الكاملة في الإسراع الفوري بالكشف عن مصير نيهال، والعمل على إعادتها إلى أهلها سالمة وبأسرع وقت ممكن، دون أي تقصير أو تلكؤ."
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وأضاف البيان: "أيّ اعتداء على نيهال هو اعتداء على كل فرد منّا.وإن لم يتم التحرك الجدي والسريع، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنحاسب من تسوّل له نفسه أذى بناتنا وأطفالنا بطريقتنا، وبما تمليه علينا نخوتنا وكرامتنا.نحن لسنا في دولة سائبة، ولسنا مجتمعًا يرضى بالذلّ والسكوت عن الظلم."

طالب البيان بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تورط أو تواطأ أو تستر.
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