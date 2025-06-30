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لبنان

بو صعب: سنشهد مشادة سياسية اليوم

Lebanon 24
30-06-2025 | 03:49
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أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قبيل انطلاق الجلسة التشريعية في البرلمان، أن "سنشهد مشادة سياسية اليوم".
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وشدد بو صعب للـ"mtv" على أن المطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وأضاف أن الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة.

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الياس بو صعب لـmtv: سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية
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