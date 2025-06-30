بو صعب: سنشهد مشادة سياسية اليوم

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أكد قبيل انطلاق الجلسة التشريعية في ، أن "سنشهد مشادة سياسية اليوم".وشدد للـ" " على أن المطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية.وأضاف أن الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة.