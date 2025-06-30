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لبنان

ابو الحسن: قرار وزير الزراعة صائب

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:42
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 نوه النائب هادي ابو الحسن عبر منصة"اكس"،" بالخطوة المهمّة التي أقدم عليها وزير الزراعة نزار هاني، والتي أدّت إلى صدور المرسوم رقم 519، القاضي بتعيين 106 من حراس ومأموري الأحراج الذين اجتازوا مباريات مجلس الخدمة المدنية. إنه قرارٌ صائب، وإنْ تأخّر لسنوات بسبب الاعتبارات الطائفية والذهنيّات الضيّقة!".
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