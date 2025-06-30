ابو الحسن: قرار وزير الزراعة صائب

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نوه النائب عبر منصة"اكس"،" بالخطوة المهمّة التي أقدم عليها ، والتي أدّت إلى صدور المرسوم رقم 519، القاضي بتعيين 106 من حراس ومأموري الأحراج الذين اجتازوا مباريات . إنه قرارٌ صائب، وإنْ تأخّر لسنوات بسبب الاعتبارات الطائفية والذهنيّات الضيّقة!".