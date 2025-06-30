متعاقدو التعليم يعتصمون: لا مساواة في الحقوق ولا تعديل يرعانا

نفذ متعاقدو في وزارة التربية (ثانوي،ابتدائي ومهني) اعتصامًا أمام مجلس النواب تحدث فيه الاستاذ الذي قال:" يعقد مجلس النواب جلسة وعلى جدول أعماله مشاريع عدة يستفيد منها القضاة المتقاعدون واساتدة الجامعة المتقاعدون والعسكريون المتقاعدون ، وبنتيجة ذلك فإن المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية في هم الوحيدون الذين لا يوجد مشروع قانون يرعاهم وهم الوحيدون الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية الهزيلة من دون أي إضافات، لذلك نتمنى أن تكونوا صوت الحق والدفاع عن حقوقنا ورفض مبدأ التمييز وتأكيد مبدأ المساواة والتماثل وان تقترحوا تعديلا لمشروع القانون المتعلق بالعسكريين لكي يشمل سائر المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم آنفا، علما ان السير بهذا التعديل لا يرفع قيمة المبلغ المذكور في مشروع القانون بأكثر من ١٦%".

Advertisement