الجامعة اللبنانية تبني بالأفكار ما دمره العدوان (صورة)

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نفذت مجموعة من طلّاب كلّيّة الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الأوّل اللبنانيّة مشروعًا وضعت من خلاله رسمًا وتصوّرًا لكيفيّة إعادة بناء المنازل في بلدة الحدودية بعدما دمرها العدوان الأخير.الدكتور حسين ونوس، الذي عمل الطلاب، شدد على أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة الأساسية في خدمة مجتمعها ويتعلق بإعادة إعمار الحيّ في بلدة ميس الجبل.ويشير الدكتور ونّوس إلى أن 40 طالبًا من السنة الثالثة/هندسة معمارية بدأوا أولًا بتصوير وإحصاء الوحدات العمرانيّة التي سيشملها المشروع ثم اختاروا 40 منزلًا ووحدة عمرانيّة وأعادوا تصميمها بهوية معمارية جديدة.