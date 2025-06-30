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لبنان

الجامعة اللبنانية تبني بالأفكار ما دمره العدوان (صورة)

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:08
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نفذت مجموعة من طلّاب كلّيّة الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الأوّل في الجامعة اللبنانيّة مشروعًا وضعت من خلاله رسمًا وتصوّرًا  لكيفيّة إعادة بناء المنازل في بلدة ميس الجبل الحدودية بعدما دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير.
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الدكتور حسين ونوس، الذي أشرف على عمل الطلاب، شدد على أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة الأساسية في خدمة مجتمعها ويتعلق بإعادة إعمار الحيّ الرئيسي في بلدة ميس الجبل.
ويشير الدكتور ونّوس إلى أن 40 طالبًا من السنة الثالثة/هندسة معمارية بدأوا أولًا بتصوير وإحصاء الوحدات العمرانيّة التي سيشملها المشروع ثم اختاروا 40 منزلًا ووحدة عمرانيّة وأعادوا تصميمها بهوية معمارية جديدة.
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