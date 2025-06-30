جلسة تشريعيّة... نواب انسحبوا وهذا ما تمّ إقراره

وأضاف عدوان: "سألنا رئيس مجلس النواب عن سبب عدم إدراج القانون المعجّل المكرّر وكان السبب هو وجود إقتراحات عاديّة".

وتابع: "نحن بحاجة للتحضير للإنتخابات، وهناك مهل، وإنّ لم ننفّذ هذا التعديل اليوم فسنُواجه مشاكل في وزارتيّ الداخليّة والخارجيّة".

وأشار عدوان إلى أنّ "عدداً كبيراً من النواب من كتل مختلفة تبنوا اقتراحنا، والأمور كانت متوفّرة من أجل وضع هذا القانون على جدول الأعمال"، وقال: "نُريد تسريع التشريع لا أنّ نعطّله".

وأضاف: "الكثير من المحادثات أجريت بعد انتهاء الحرب، ونُطالب بأنّ تُطرح على المجلس النيابي لإطلاع جميع اللبنانيّين عليها".