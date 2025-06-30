جلسة تشريعيّة... نواب انسحبوا وهذا ما تمّ إقراره

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام 2025).
كما وافق مجلس النواب على قرض البنك الدولي
لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة البالغ 250 مليون دولار، بأكثرية 45 صوتاً، واعتراض 18 وامتناع 6 نواب.
وأقرّ مجلس النواب 1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية
وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة.
كذلك، أقرّ المجلس 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة.
وأقرّ مجلس النواب إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم.
وانسحب نواب تكتل "الجمهوريّة القويّة" و"الكتائب
" وبعض نواب "التغيير" والمستقلين من جلسة مجلس النواب، بسبب عدم إدراج البند المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول الأعمال.
عدوان
وفي هذا السياق، قال النائب جورج
عدوان إنّ "كلّ قانون معجّل مكرّر كان يُوضع على جدول أعمال الجلسة، وهذه هي المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يُدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلق باقتراع المغتربين".
وأضاف عدوان: "سألنا رئيس مجلس النواب نبيه برّي
عن سبب عدم إدراج القانون المعجّل المكرّر وكان السبب هو وجود إقتراحات عاديّة".
وتابع: "نحن بحاجة للتحضير للإنتخابات، وهناك مهل، وإنّ لم ننفّذ هذا التعديل اليوم فسنُواجه مشاكل في وزارتيّ الداخليّة والخارجيّة".
وأشار عدوان إلى أنّ "عدداً كبيراً من النواب من كتل مختلفة تبنوا اقتراحنا، والأمور كانت متوفّرة من أجل وضع هذا القانون على جدول الأعمال"، وقال: "نُريد تسريع التشريع لا أنّ نعطّله".
وأضاف: "الكثير من المحادثات أجريت بعد انتهاء الحرب، ونُطالب بأنّ تُطرح على المجلس النيابي لإطلاع جميع اللبنانيّين عليها".
الجميّل
أما رئيس حزب
"الكتائب" النائب سامي
الجميّل، فقال "لم يُطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أيّ جلسة منذ 7 سنوات، ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون".
وأضاف الجميّل: "لا يُمكن لأحد أنّ يقف في وجه عريضة حصلت على توقيع 70 نائباً، وضغطنا سيستمرّ والمعركة مفتوحة، ولا يُمكن لأحد أن يتجاوز إرادة اللبنانيّين".
معوّض
وقال النائب ميشال معوّض، إنّ "ما حدث اليوم جريمة مزدوجة"، ورأى أنّها "المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة".
وأشار معوّض إلى أنّ "ما حدث اليوم جريمة بحقّ الإغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان
كثيراً خلال الأزمة"، وأضاف: "لا يُمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كـ"قجّة".
الصادق
كما قال النائب وضاح الصادق، إنّ "النقاش
كان سرياليّاً"، ولفت إلى أنّ "العيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة".
وأضاف الصادق: "لا يستطيع مليون ونصف مغترب السفر إلى لبنان للاقتراع، وهذا الكلام معيب".
كذلك، قال النائب بلال عبدالله: "لن نسمح بتعطيل المؤسّسات الدستوريّة، وهناك حوالى 8 قوانين يجب البتّ بها خلال جلسة اليوم، ونعتزّ بعلاقتنا مع رئيس مجلس النواب".
برّي
وكان برّي ردّ خلال الجلسة التشريعية على النائب جورج عقيص بشأن العريضة الموقعة من أكثر 65 نائباً، وقال: "العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول".
وتابع بري
: "ما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد".