الحرارة ستتخطى الـ30 درجة.. إليكم حال الطقس خلال الأيام المقبلة

Advertisement

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل، مع رياح ناشطة أحيانا شمال البلاد وضباب على المرتفعات.الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما تنخفض في المناطق الجبلية وتبقى من دون تعديل في الداخل.الأربعاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية وتنشط الرياح أحيانا.- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.- الانقشاع: متوسط إجمالاعلى الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق- ساعة : 5,30- ساعة غروب الشمس: 19,53