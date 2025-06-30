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لبنان

الحرارة ستتخطى الـ30 درجة.. إليكم حال الطقس خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما تنخفض في المناطق الجبلية وتبقى من دون تعديل في الداخل.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل، مع رياح ناشطة أحيانا شمال البلاد وضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما تنخفض في المناطق الجبلية وتبقى من دون تعديل في الداخل.

الأربعاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية وتنشط الرياح أحيانا.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالاعلى الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,30

- ساعة غروب الشمس: 19,53
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